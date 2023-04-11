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Индустриальная релокация: о состоянии промышленности в США

Индустриальная релокация: о состоянии промышленности в США

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Противоречивые данные о состоянии промышленности в США. С одной стороны, есть явная тенденция к активному вампиризму: выкачиванию индустриальных капиталов и предприятий из Европы и остального Pax Americana в митрополию.

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