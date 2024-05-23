В новых регионах увеличат объёмы дорожной программы 2024 года

На автодорогах новых регионов уже уложено более 550 км нижнего слоя асфальтобетона и порядка 350 км верхней части дорожного покрытия, что составляет половину от запланированного в программе госкомпании «Автодор» объёма работ на текущий год.
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