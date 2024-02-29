Два гола и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Коламбус»

Артемий Панарин набрал три очка в матче с «Коламбусом» и обеспечил своей команде победу. В ночь на 29 февраля в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс».