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Добрый Мир

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  • Вовладар Даров
    Это червяк, который съел внутри яблока все что можно и вылез наружу чтобы пожрать другие плоды! Но червяки не бессмер...Зе-непрезидент да...
  • Vlad Kol
    жаль, что её мы больше не услышим.....В ООН потребовали...
  • Алина Белова
    Зе-непрезидент да...

Пашинян все. Отзыв посла из Армении это лишь только начало большой игры Кремля

Пашинян все. Отзыв посла из Армении это лишь только начало большой игры Кремля

Сегодня 1,3K прочитали В Армении произошло два значительных события, которые подвергают сомнению будущее страны в ее нынешнем виде.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Армяны выбрали себе Пашиньку-парашеньку  сами, никто их не неволил, так что они достойны своего облезлого Мыколки, а пугать Россию выходом из ОДКБ глупо, мы сами можем хачей нах послать! Однако провалы наших начальников все более ощутимы, слишком долго почивали на лаврах и плодили себе жополизов, а враг готовился... Один, пятнистый щедро раздавал страны Варшавского договора, другой, вечно пьяный, каждой гниде запихивал суверенитета, сколько проглотят, наглотались, бл...! А Нашему надо все-таки переосмыслить что есть суть Россия, может дойдёт, что это народ великой воли и справедливости, не жыды и урюки азиатские, а русские, татары, чуваши, калмыки, дагестанцы и другие наши братья! Тогда очищение Министерства Обороны плавно перейдёт и на зажравшихся буржуев и депутан?!!! А то воры при нём расчехлились уже до исподнего, совсем стыд потеряли...
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