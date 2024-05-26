Пашинян все. Отзыв посла из Армении это лишь только начало большой игры Кремля

Ваша Светлость

Армяны выбрали себе Пашиньку-парашеньку сами, никто их не неволил, так что они достойны своего облезлого Мыколки, а пугать Россию выходом из ОДКБ глупо, мы сами можем хачей нах послать! Однако провалы наших начальников все более ощутимы, слишком долго почивали на лаврах и плодили себе жополизов, а враг готовился... Один, пятнистый щедро раздавал страны Варшавского договора, другой, вечно пьяный, каждой гниде запихивал суверенитета, сколько проглотят, наглотались, бл...! А Нашему надо все-таки переосмыслить что есть суть Россия, может дойдёт, что это народ великой воли и справедливости, не жыды и урюки азиатские, а русские, татары, чуваши, калмыки, дагестанцы и другие наши братья! Тогда очищение Министерства Обороны плавно перейдёт и на зажравшихся буржуев и депутан?!!! А то воры при нём расчехлились уже до исподнего, совсем стыд потеряли...