«Раскроем страшную тайну»: Военкор рассказал, к чему на самом деле готовятся ВС России на Северном фронте: Новости СВО, к утру 28 мая 2024 г., свежие новости СВО России на Украине

«Русские сровняли нас с землёй, никто не выдержал»: ВС РФ ураганом снесли сразу 3 линии обороны ВСУ, огромные потери и отступление: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 26.05.24 г.