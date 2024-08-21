Минэк хочет до 2030 года продлить поддержку МСП по привлечению капитала

Минэкономразвития хочет продлить меры поддержки для компаний, представляющих сектор малого и среднего предпринимательства (МСП), по привлечению капитала, пишут «Ведомости» со ссылкой на включенные министерством в проектировки федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» возмещение затрат на листинг, выплату купонного дохода по облигациям и комиссий платформ за размещение.