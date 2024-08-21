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Минэк хочет до 2030 года продлить поддержку МСП по привлечению капитала

Минэк хочет до 2030 года продлить поддержку МСП по привлечению капитала

Минэкономразвития хочет продлить меры поддержки для компаний, представляющих сектор малого и среднего предпринимательства (МСП), по привлечению капитала, пишут «Ведомости» со ссылкой на включенные министерством в проектировки федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» возмещение затрат на листинг, выплату купонного дохода по облигациям и комиссий платформ за размещение.

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