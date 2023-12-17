Третья волна русского наступления будет в разы мощнее первых двух Александр Ситников Фото: ТАСС Бандеровский военный эксперт с ни разу не свидомой фамилией Жданов неожиданно подгадил Зе-команде, когда заявил, что ВСУ не спасет даже мобилизация всего мужского населения незалежной.