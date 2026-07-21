Россия готова начать переговоры с Индонезией о плавучих АЭС

Индонезия рассматривает плавучие АЭС как приоритетный вариант сотрудничества с Россией, такие станции помогут решить проблему энергодефицита на удалённых островах и снизить затраты на добычу полезных ископаемых.
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