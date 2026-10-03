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Регионы России

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Вучич подтвердил курс отказа от санкций против России в случае победы на выборах

Вучич подтвердил курс отказа от санкций против России в случае победы на выборах

Экс-президент Сербии Александр Вучич пообещал продолжить политику отказа от санкций в отношении России в случае победы возглавляемой им коалиции на парламентских выборах 25 октября.

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