Александр Семченко: Зеленский унизил Сырского

Зеленский унизил Сырского, «повысив» его с генерал-полковника до генерала. А чем унижение? Объясню. В ВСУ при Порошенко была проведена реформа генеральских званий, которая ввела следующую последовательность: бригадный генерал (одна ромашка), генерал-майор (две), генерал-лейтенант (три) и генерал (четыре).