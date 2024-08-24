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Александр Семченко: Зеленский унизил Сырского

Зеленский унизил Сырского, «повысив» его с генерал-полковника до генерала. А чем унижение? Объясню. В ВСУ при Порошенко была проведена реформа генеральских званий, которая ввела следующую последовательность: бригадный генерал (одна ромашка), генерал-майор (две), генерал-лейтенант (три) и генерал (четыре).

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