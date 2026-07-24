Жара отступает: синоптик Позднякова рассказала, какой погодой удивит Москва в выходные

Метеоролог сделала точный прогноз на 25 и 26 июля. Москва 123RF/legion-media.ruВ предстоящие выходные жителей Москвы и Подмосковья ожидает мягкая, комфортная и умеренно теплая погода без изнуряющего зноя, однако с периодическими кратковременными осадками.
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