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Генерал Гомар: У РФ глубокая стратегия, а Киев зависит от поставок Запада

Генерал Гомар: У РФ глубокая стратегия, а Киев зависит от поставок Запада

Российская Федерация, в отличие от Украины, обладает глубокой военной стратегией. О том, какое преимущество имеет российская сторона над Киевом, рассказал экс-глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар.

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