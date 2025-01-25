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Воздушная тревога: Киев и Черкасская область снова под угрозой нападения

Воздушная тревога: Киев и Черкасская область снова под угрозой нападения

В субботу утром в Киевской и Черкасской областях Украины снова была объявлена воздушная тревога. Информация о событиях подтвердилась данными украинского министерства цифровой трансформации, тревога прозвучала в 7:30 мск.

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