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Царьград

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Дубай превращается в город-призрак и платит жителям по 817 долларов за туристов

Дубай превращается в город-призрак и платит жителям по 817 долларов за туристов

Власти пытаются вернуть туристов денежными бонусами для жителей.В Дубае решили поддержать туризм необычным способом: жителям эмирата пообещали бонусы примерно на 3000 дирхамов (около 817 долларов) за каждого приглашённого из‑за границы друга или родственника.

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