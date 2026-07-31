Дубай превращается в город-призрак и платит жителям по 817 долларов за туристов

Власти пытаются вернуть туристов денежными бонусами для жителей.В Дубае решили поддержать туризм необычным способом: жителям эмирата пообещали бонусы примерно на 3000 дирхамов (около 817 долларов) за каждого приглашённого из‑за границы друга или родственника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии