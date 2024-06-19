Этторе Мессина подтвердил, что остается на посту главного тренера «Милана»

Главный тренер итальянского клуба подтвердил, что останется на посту как минимум еще на один сезон. Его контракт рассчитан до 2026 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Болельщик из Белгорода, вывесивший флаг РФ на матче Евро: «Вы из России и все негодяи» – ничего подобного. Местные подходили, фотографировались»
- Албанский болельщик сорвал сербский флаг на пешеходной улице в Германии
- Российские флаги вывесили на матче открытия Евро-2024 Германия – Шотландия. На одном – надпись «Белгород»
Свежие комментарии