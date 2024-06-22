Тхэквондистка из Бейнеу привезла «золото» с чемпионата РК

Представительница спортивной школы «Жас батыр» Бейнеуского района Рауана Сисенбай приняла участие в чемпионате Республики Казахстан по тхэквандо WT в Алматы и заняла 1 место в возрастной группе 10-11 лет, сообщает inAktau.
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