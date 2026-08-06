В Тюменской области задержаны подозреваемые в изготовлении и сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Тюменской области расследуется уголовное дело в отношении двоих сообщников, организовавших на территории областного центра лабораторию по производству синтетического психостимулятора.
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