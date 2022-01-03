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Матвиенко: Запад тормозит минский процесс и культивирует мракобесие на Украине

Матвиенко: Запад тормозит минский процесс и культивирует мракобесие на Украине

США и ЕС не дают отмашку Украине выполнить Минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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