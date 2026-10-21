© QQ.comНа Палау расследуют инцидент с участием солиста тайваньской поп-группы Nan Quan Mama, который подрался с инструктором по дайвингу на глубине океана.
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