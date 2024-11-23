ВОЗ сохранил режим ЧС из-за оспы обезьян

Мировое здравоохранение продолжает оставаться в режиме чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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