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Самсонов в 3-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы – в победном матче против «Сент-Луиса»

Илья Самсонов в 3-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы – в победном матче против «Сент-Луиса». «Торонто» одолел «Блюз» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

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