Трепова* рассказала о работе на своих украинских кураторов до теракта

Девушка забирала по их просьбам книги и посещала мероприятия в качестве тайного агента. Обвиняемая в совершении теракта в петербургском кафе Дарья Трепова* рассказала, как познакомилась со своим куратором и работала на него до теракта в кафе на Университетской набережной.