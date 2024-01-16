Трепова* рассказала о работе на своих украинских кураторов до теракта

Девушка забирала по их просьбам книги и посещала мероприятия в качестве тайного агента. Обвиняемая в совершении теракта в петербургском кафе Дарья Трепова* рассказала, как познакомилась со своим куратором и работала на него до теракта в кафе на Университетской набережной.
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