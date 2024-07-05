Эрадж Боев: «Традиции крепкой семьи являются общими для всех народов России»

«Сегодня поддержка семьи в России является важной государственной задачей не только с социально-демографической точки зрения, но и в контексте мер, направленных на укрепление российской цивилизационной идентичности, — сказал к.
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