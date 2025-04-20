Устройства, которые мы потеряли: Что за железо внутри Siemens M55?

На Хабре часто публикуются статьи с обзорами мобильных телефонов последних лет, в которых авторы рассказывают о том, как они получили свой идеальный гаджет, показывают его особенности и даже дают послушать те самые рингтоны.
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