СК РФ начал расследование дела нейрохирурга, чьи пациенты стали инвалидами

«Следком»’ class=”item-image” > После появления в СМИ информации о проведенных в Москве неудачных нейрохирургических операциях, приведших к ухудшению состояния здоровья и получении инвалидности пациентами, Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело и начал расследование.