Немцы не против сбора и хранения CO₂, но хотят чтобы подальше от них

Значительное число немцев в принципе открыто относятся к идее улавливания и хранения CO₂ — при условии, что это не будет происходить рядом с их домом, 27 апреля пишет медиагруппа Funke со ссылкой на результаты исследования, проведенного Кельнским институтом немецкой экономики (IW).
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