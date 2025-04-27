Немцы не против сбора и хранения CO₂, но хотят чтобы подальше от них

Значительное число немцев в принципе открыто относятся к идее улавливания и хранения CO₂ — при условии, что это не будет происходить рядом с их домом, 27 апреля пишет медиагруппа Funke со ссылкой на результаты исследования, проведенного Кельнским институтом немецкой экономики (IW).