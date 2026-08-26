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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Спартака» об Угальде: «Манфред и так прекрасно играл вторую половину прошлого сезона. У нападающих важно, чтобы полетело – и оно полетело»

Гендиректор « Спартака »  Сергей Некрасов  в разговоре оценил результативность Манфреда Угальде на старте сезона.

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