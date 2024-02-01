Гастроэнтеролог Кардашова назвала самое главное заблуждение о безалкогольном вине

МОСКВА, 1 февраля, ФедералПресс. Безалкогольное вино тоже поражает печень. О том, почему оно небезопасно для здоровья, рассказала гастроэнтеролог медицинского центра «Андреевские больницы «Неболит» София Кадрашова.
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