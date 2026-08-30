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Умер за полчаса до Нового года: почему Софья Пилявская 46 лет не выходила замуж

Умер за полчаса до Нового года: почему Софья Пилявская 46 лет не выходила замуж

В канун 1953 года Софья Пилявская стояла в дверях и видела, как умирает её муж. Николаю Дорохину было 48 лет, до наступления Нового года оставалось полчаса.

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