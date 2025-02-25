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Британские музыканты выпустили «немой» альбом в знак протеста против ИИ

Британские музыканты выпустили «немой» альбом в знак протеста против ИИ

Пластинка стала ответом на готовящийся закон, по которому технологические компании смогут бесплатно использовать произведения артистов для обучения нейросетейБолее тысячи музыкантов из Великобритании объединились и выпустили «немой» альбом под названием «Это то, чего мы хотим?» Он содержит звукозаписи из пустых студий и концертных залов, что символизирует влияние нового законопроекта на заработке музыкантов.

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