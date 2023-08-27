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Экс-арбитр Дин: «Ван Дейк, возможно, попал по мячу, но лишь после того, как снес Исака. Явное лишение возможности забить. И за оскорбление судьи его могут ждать новые проблемы»

Экс-арбитр Дин: «Ван Дейк, возможно, попал по мячу, но лишь после того, как снес Исака. Явное лишение возможности забить. И за оскорбление судьи его могут ждать новые проблемы»

«Ван Дейк, возможно, и попал по мячу, но лишь после того, как снес Александера Исака. Он сыграл жестко, грубо, это явный пример лишения возможности забить гол.

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