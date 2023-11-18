Флот морских дронов: что собой представляют украинские беспилотники «Микола-3»

Первые в мире Каждый дрон-«самоубийца» стоит не менее 10 млн гривен или 16,3 млн рублей. Ресурс United 24, позиционирующий себя как добровольческая копилка для националистов, уже объявил сбор средств на первые десять изделий: «Сегодня Украина начинает собирать морские беспилотники для первого флота.