Флот морских дронов: что собой представляют украинские беспилотники «Микола-3»

Первые в мире Каждый дрон-«самоубийца» стоит не менее 10 млн гривен или 16,3 млн рублей. Ресурс United 24, позиционирующий себя как добровольческая копилка для националистов, уже объявил сбор средств на первые десять изделий: «Сегодня Украина начинает собирать морские беспилотники для первого флота.
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