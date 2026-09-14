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Пронедра

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Кремль назвал страны-союзники, помогающие РФ в урегулировании на Украине

Кремль назвал страны-союзники, помогающие РФ в урегулировании на Украине

Тема возможного дипломатического урегулирования конфликта на Украине получила новое развитие: крупнейшие страны БРИКС — Китай и Индия — выразили готовность содействовать поиску выхода из кризиса.

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