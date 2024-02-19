Россия стала главным направлением трудовой миграции для граждан Таджикистана

Граждане Таджикистана стали реже направляться за рубеж в поисках работы. В 2023 году лишь 652 тысячи человек покинули страну ради заработка за границей, что на 16% меньше, чем в предыдущем, — информирует «МИР 24».
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