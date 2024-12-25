13 этаж: новогодний Архангельск

Новогодние праздники — отличный повод провести время с семьей, близкими и друзьями, а также попробовать разные активности, которых в Архангельске хватит на всех — и на жителей, и на гостей столицы Поморья.
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