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Русский сериал «Калимба» поможет зрителям разобраться с психическими проблемами

Русский сериал «Калимба» поможет зрителям разобраться с психическими проблемами

В начале каждой серии на экране появляется QR-код со ссылкой на проект психологической помощи.Русский сериал «Калимба» не только расскажет о секретном психологическом эксперименте профессора-психотерапевта Виктора Мещерского, но и поможет зрителям разобраться со своими психологическими проблемами.

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