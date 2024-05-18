Русский сериал «Калимба» поможет зрителям разобраться с психическими проблемами

В начале каждой серии на экране появляется QR-код со ссылкой на проект психологической помощи.Русский сериал «Калимба» не только расскажет о секретном психологическом эксперименте профессора-психотерапевта Виктора Мещерского, но и поможет зрителям разобраться со своими психологическими проблемами.