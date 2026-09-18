Заброшенный кинотеатр посреди Синайской пустыни

О таком явлении как мираж слышали все. На самом деле, посреди пустыни можно увидеть самые неожиданные вещи: море, корабли, города и рощи.
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