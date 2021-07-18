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Фанатов «Локомотива» из Калининграда заставили снять согласованный баннер из-за слова «Кенигсберг»

В Red-Green Königsberg, объединении калининградских фанатов «Локомотива», рассказали, что перед матчем с «Зенитом» (0:3) за Олимп Суперкубок России их заставили снять согласованный баннер.

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