Уролог назвал продукты-провокаторы образования камней в почках

Камни в почках формируются из-за изменения химического состава мочи и повышения в ней уровня солей. Питание при образовании камней играет не последнюю роль, рассказал 25 февраля уролог-андролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дмитрий Журавский.
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