После обработки 93% протоколов в Госдуму проходят четыре партии

По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 93,06% протоколов 5-процентный барьер преодолевают четыре партии, которые получают представительство в Государственной думе девятого созыва по федеральному округу.
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