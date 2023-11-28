Осталось меньше дня: важное напоминание от налоговой службы Приморья

УФНС России по Приморскому краю напоминает о том, что 28 ноября истекает единый срок уплаты налогов. Управление рекомендует налогоплательщикам, во избежание дополнительных финансовых затрат, исполнить свою обязанность вовремя, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ведомство.