Осталось меньше дня: важное напоминание от налоговой службы Приморья

УФНС России по Приморскому краю напоминает о том, что 28 ноября истекает единый срок уплаты налогов. Управление рекомендует налогоплательщикам, во избежание дополнительных финансовых затрат, исполнить свою обязанность вовремя, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ведомство.
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