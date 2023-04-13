Военное обозрение

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  • Россиянин
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    А ты алесандр тот еще компьютерВслед за Россией ...
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Американская пресса раскрывает новые подробности утечки секретных данных Пентагона

Американская пресса раскрывает новые подробности утечки секретных данных Пентагона

Человек, который якобы причастен к утечке секретных материалов министерства обороны США, утверждает, что получил их на некоей «военной базе», где он работал.

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