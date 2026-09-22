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Новости Липецка

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За кражу велосипеда липчанину грозит до пяти лет тюрьмы

За кражу велосипеда липчанину грозит до пяти лет тюрьмы

Велосипед за 25 тысяч рублей украл сосед потерпевшей, проживающий в том же доме. Молодой человек сначала решил прокатиться, а потом спрятал транспорт, намереваясь оставить себе.

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