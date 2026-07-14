ЦИК утвердил кандидатов от «Справедливой России» на выборы в Госдуму от Рязанской области

Центральная избирательная комиссия России утвердила федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам, выдвинутые партией «Справедливая Россия» для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии