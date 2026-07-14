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Рязанские новости

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ЦИК утвердил кандидатов от «Справедливой России» на выборы в Госдуму от Рязанской области

ЦИК утвердил кандидатов от «Справедливой России» на выборы в Госдуму от Рязанской области

Центральная избирательная комиссия России утвердила федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам, выдвинутые партией «Справедливая Россия» для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

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