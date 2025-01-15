Бывшие разработчики BioShock и Borderlands анонсировали фэнтезийную тактику в реальн...

Бывшие разработчики BioShock и Borderlands анонсировали фэнтезийную тактику в реальном времени Wartorn — первый трейлер и подробностиОснованная экс-разработчиками Age of Empires, Borderlands и BioShock американская Stray Kite Studios представила новый проект — фэнтезийный тактический роглайт в реальном времени Wartorn.