Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Опубликован полный текст жесткого меморандума, переданного Россией Киеву

Опубликован полный текст жесткого меморандума, переданного Россией Киеву

Опубликован текст довольно жесткого меморандума, переданного украинской стороне в Стамбуле. Меморандум РФ является комплексным предложением, которое позволит достичь долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращения огня.

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