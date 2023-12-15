Текслер высказался о мигрантах: губернатор подытожил прямую линию Путина

Тема с нелегалами в Челябинской области стоит весьма остро.После прямой линии и пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 14 декабря 2023 года, губернатор Челябинской области решил выделить из этого важные моменты, записал ролик и выложил на своей странице ВКонтакте.
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