Комбат Ходаковский предрёк беспрецедентные перемены: Военкоры в России выйдут на новый уровень

Недавно вступивший в должность министр обороны Андрей белоусов провёл встречу с военкорами – для многих это стало особенным событием, поскольку даёт возможность включить таких ценных специалистов в общую систему.
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