«Я не знал, что она беременна»: рэпер 9mice впервые прокомментировал скандал с бывшей девушкой, которая обвинила его в травле

Экс-Viperr представил свою версию конфликта с бывшей девушкой Режиной. 9mice и Режина , фото: СоцсетиВ июне 2026-го две бывшие девушки рэпера 9mice, который прославился во время участия в дуэте Viperr, обвинили его в травле и распространении ложных слухов внутри индустрии.