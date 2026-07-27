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«Я не знал, что она беременна»: рэпер 9mice впервые прокомментировал скандал с бывшей девушкой, которая обвинила его в травле

«Я не знал, что она беременна»: рэпер 9mice впервые прокомментировал скандал с бывшей девушкой, которая обвинила его в травле

Экс-Viperr представил свою версию конфликта с бывшей девушкой Режиной. 9mice и Режина , фото: СоцсетиВ июне 2026-го две бывшие девушки рэпера 9mice, который прославился во время участия в дуэте Viperr, обвинили его в травле и распространении ложных слухов внутри индустрии.

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