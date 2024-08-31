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Можно ли получить все витамины из пищи

Можно ли получить все витамины из пищи

Даже если вы следите за своим образом жизни, питаетесь только органическими продуктами и выращиваете собственные травы, добиться полного поступления всех необходимых витаминов и микроэлементов из пищи крайне сложно.

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